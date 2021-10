Rio Branco mantém os 100% e fará a decisão contra o Humaitá – Futebol Interior

Rio Branco, AC, 30 (AFI) – O Rio Branco está na decisão do Campeonato Acreano 2021. Isso porque o time venceu o Galvez, manteve os 100% de aproveitamento e permaneceu na liderança do segundo turno. Na outra partida, o Humaitá não teve trabalhos para superar o Atlético.

No Florestão, o Rio Branco visitou o Galvez e venceu por 3 a 1. Com o resultado, o time alvirrubro ficou em primeiro lugar, com nove pontos – o líder garantia vaga na decisão do Estadual. Já o Galvez conheceu a terceira derrota em três jogos e ficou na última posição sem nenhum ponto.

No outro jogo, na Arena da Floresta, o Humaitá venceu o Atlético por 4 a 1. A vitória deixou o Humaitá em segundo lugar, com seis pontos – já havia garantido vaga na final por ter sido campeão do primeiro turno. Enquanto o Atlético ficou com os meses três pontos, mas caindo para o terceiro lugar na classificação.

O primeiro confronto da final acontecerá já neste domingo, às 18 horas, no Florestão, enquanto a volta será no dia 9 de outubro, no mesmo horário, também no mesmo estádio.

CONFIRA OS JOGOS DA 3ª RODADA DO SEGUNDO TURNO: