Rivais da Série B entrarão juntos na Justiça por volta da torcida – Futebol Interior

Goiânia, GO, 09 (AFI) – Rivais em campo, Vila Nova e Goiás terão ação conjunta para garantir o retorno da torcida nos estádios para a sequência do Campeonato Brasileiro Série B. Assim que a Prefeitura de Goiânia permitir a medida, os dois clubes entrarão com pedido de liminar no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

Assim como na Série A, em que o Flamengo já obteve liminar para mandar seus jogos com torcida, na Série B o Cruzeiro seguiu o mesmo caminho. A diferença é que o clube celeste já exerceu seu direito, o que causou revolta nos demais clubes da segunda divisão nacional.

VICE DO VILA NOVA CONFIRMA

Vice-presidente do Vila Nova, Leandro Bittar, confirmou que entrará com ação assim que receber liberação da prefeitura.

“Essa é a nossa expectativa. Primeiro precisamos ver o protocolo, os critérios de vacinação ou exames para ter a presença do público. Assim que tivermos essa liberação, vamos buscar junto ao STJD a liberação imediata”, afirmou.

SÉRIE B

Goiás e Vila Nova estão em situações completamente diferentes na tabela. O Esmeraldino está dentro do G4, em terceiro, com 39 pontos. Volta a campo no sábado, às 21h, quando visita o CRB, pela 23ª rodada.

Já o Vila Nova está em 16º com 23 pontos. Está fora do Z4 apenas por critérios de desempate. Retorna a campo na sexta-feira, às 21h30, quando recebe o Náutico.