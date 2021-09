Rizek revela motivo pelo qual sente ciúmes de Sadi: ‘Quando dá mais atenção aos moleques’

Quando o assunto foi ciúmes, Rizek revelou, em tom de descontração, qual situação o faz ficar incomodado com a esposa. “Eu não tenho ciúmes porque confio muito em você e sei que você confia em mim também. Um pouquinho de ciúmes cai bem, mas confio minha vida em você. Tenho ciúmes quando você dá mais atenção para os moleques do que pra mim (risos)”.

“Fiquei emocionada agora. Sério! Quando você vira mãe, demora um tempo para lembrar que é mulher também. Eu demorei um tempo para me olhar no espelho e me enxergar como mulher, porque você fica tão absorvida naquele mundo da amamentação. Quando ele faz esse tipo de elogio…”