Roberta Rodrigues enfrenta gatilhos ao viver escrava em Nos Tempos do Imperador

A atriz Roberta Rodrigues vem vivendo um turbulihão de emoções ao interpretar Lupita, uma mulher escravizada nos anos 1850, em Nos Tempos do Imperador. Em entrevista à colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, a artista confessou que pensa em seus ancestrais quando entra em cena: “É desafiador abordar histórias como essa no sentido de acionar muitos gatilhos”.

“É desafiador e emocionante abordar histórias como essa no sentido de acionar muitos gatilhos. Viver cenas que envolvem toda a luta dos negros escravizados e não imaginar que um ancestral nosso tinha isso como rotina é quase impossível. E isso reforça ainda mais a minha vontade e necessidade de mobilizar os meus irmãos para lutar por mudanças hoje”, afirmou Roberta para à coluna do jornal.

“Se eu não fosse atriz de novela, sei que me olhariam diferente na rua ou quando entrasse numa loja, por exemplo. Por isso, antes de entrar no set, falo que estou ali por todos os meus ancestrais. Entro em cena carregando todo o povo preto que nunca viu na TV essa história verdadeira”, continuou.

“Temos que conversar e mostrar as verdades para poder discutir o que já avançou e o que ainda precisa avançar. As pessoas estão mais conscientes, mas ainda há muito preconceito enraizado. Eu já sofri preconceito. A gente sofre todos os dias, né?! Dependendo do lugar que você está no dia, isso é muito corriqueiro”, comentou.