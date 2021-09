Roberto Fonseca arruma a “casa” e classifica Paysandu-PA – Futebol Interior

Belém, PA, 23 (AFI) – O Paysandu-PA foi um dos clubes que trocaram de treinador durante o Campeonato Brasileiro Série C. A campanha de Vinícius Eutrópio no primeiro turno não agradou e a diretoria buscou Roberto Fonseca. Uma escolha, no mínimo, certeira.

O Paysandu, sob a tutela do novo comandante, venceu quatro, empatou duas e perdeu mais duas para alcançar a liderança do Grupo A, além da classificação antecipada à próxima fase.

PAPÃO EM CASA

Grande parte dos excelentes números se dá pelas atuações em casa, na Curuzu. Foram três triunfos e uma igualdade neste segundo turno. À nível de comparação, Vinícius Eutrópio não conquistou sequer três pontos em quatro partidas – dois empates e duas derrotas.

Roberto Fonseca consertou as falhas dentro de casa e encerra a Primeira Fase com um “desempenho positivo”, na visão do próprio treinador.

“Nós fizemos até agora oito jogos à frente do Paysandu, 24 pontos disputados e conseguimos 14. Então, foi um desempenho positivo, fizemos uma sequência muito boa de vitória dentro da Curuzu, que era uma coisa importante, uma coisa que a torcida ansiava, principalmente agora, com a volta do torcedor, onde temos que ser mais fortes ainda dentro de casa.”

OS PENDURADOS

A campanha ainda pode melhorar. O Paysandu faz o último jogo, antes da Segunda Fase, na Curuzu, neste sábado (25), às 17 horas, diante do Manaus-AM, que ainda briga por uma vaga. O treinador Roberto Fonseca tem dúvidas na escalação.

Quatro jogadores estão pendurados e, caso recebam amarelo, desfalcam o Papão na estreia da próxima fase. Marcelo e Paulinho são reservas, porém, Marinho e Rildo, titulares. Não dá para simplesmente poupar também.

“Claro que nós temos que ter cuidado, pois na segunda fase os cartões serão zerados, menos para aqueles que tomarem o terceiro agora neste jogo contra o Manaus. Então temos que tomar muito cuidado. Nós iremos ver que as escalações vão sair em cima disso, é um item importante na nossa programação, para entrar com força total no quadrangular, tão importante para as nossas vidas.”

