Rodada enxuta será aberta com duelo argentino e Santos jogando seu futuro em Cuiabá – Futebol Interior

Campinas, SP, 03 (AFI) – O Campeonato Brasileiro Série A sofreu alterações em seu calendário no mês de setembro devido à pausa para as Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. Dessa maneira, jogos dos times que tiveram jogadores convocados para seleções dos seus respectivos países foram adiados e a programação foi reduzida. Assim, a 19ª rodada do Campeonato Brasileiro que se inicia neste sábado e termina na terça-feira terá apenas cinco jogos.

Neste sábado, dois jogos abrem a 19ª rodada, ambos às 21h: Bahia x Fortaleza e Cuiabá x Santos.

COBERTURA COMPLETA

O Portal FUTEBOL INTERIOR acompanha as Séries A, B, C e D do Brasileirão online pelo PLACAR AO VIVO e também depois com comentários e destaques da rodada.

Baixe também o Aplicativo – App Placar FI – tanto pelo Google Play como APP Store.

CONFIRA TODOS OS DETALHES DA SÉRIE A!

Rodriguinho será titular

O time baiano busca reencontrar o caminho da vitória no segundo jogo sob o comando do técnico que estreou com derrota para o Fluminense por 2 a 0 na rodada passada.

O Bahia não vence há quase dois meses, desde a 10ª rodada. A última vitória foi no dia 7 de julho diante do Juventude-RS por 1 a 0. Campanha que faz o time flertar com o rebaixamento – o Bahia é o 16º colocado, com 18 pontos.

Terceiro colocado, com 33 pontos, o Fortaleza, de Vojvoda, está há quatro jogos invicto no Brasileiro, mas vem de três empates consecutivos – Santos, Juventude e Cuiabá.

EM CUIABÁ

Na Arena Cuiabá, o ameaçado técnico Fernando Diniz joga seu futuro diante do Cuiabá. Há quatro jogos sem vencer e vindo de goleada sofrida por 4 a 0 para o Flamengo, o Santos tem que vencer neste sábado. O Peixe é o 12º colocado, com 22 pontos e a cada rodada cai mais na tabela.

Com 21 pontos na 15ª posição, o Cuiabá faz uma campanha de recuperação e está há cinco jogos sem derrota no Brasileiro. Na rodada passada, empatou com o Fortaleza.

DOMINGÃO

No domingo, o Athletico recebe o Sport, às 18h15, na Arena da Baixada. Furacão vem de cinco derrotas consecutivas e está na nona colocação, com 23 pontos. Nas últimas rodadas, perdeu para Atlético-MG, São Paulo, Cuiabá, Corinthians e Palmeiras.

O Sport terá a estreia do técnico paraguaio Gustavo Florentin. O time pernambucano está na zona de rebaixamento com 16 pontos na vice-lanterna e não vence desde a 14ª rodada, dai 1 de agosto, quando bateu o Bahia por 1 a 0.

Róger Guedes pode estrear terça-feira

FECHANDO A RODADA

Na terça-feira, o Corinthians recebe na Neo Quimica Arena, ás 21h30, o Juventude atrás da sua quarta vitória consecutiva – venceu Ceará, Atlhetico e Grêmio nas últimas rodadas. Com 27 pontos na sexta posição, o time vive a expectativa da estreia do meia Willian e do atacante Roger Guedes. O Juventude tem 22 pontos, na 13º posição.

Atrás da primeira vitória no Brasileirão, a Chapecoense, lanterna da competição com sete pontos, encara na Arena Condá, às 21h30, o Fluminense, que tenta se distanciar da zona de rebaixamento e ficar perto das primeiras colocações. O Flu é o 11º com, 22 pontos.