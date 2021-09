Rodrigo Bassani volta a treinar e vira esperança para jogo decisivo do Figueirense – Futebol Interior

Florianópolis, SC, 16 (AFI) – O técnico Jorginho pode ganhar uma importante opção para o duelo decisivo do Figueirense na próxima segunda-feira, contra o Botafogo às 20 horas no Santa Cruz, em Ribeirão Preto, pela 17ª e penúltima rodada do Grupo B. O meia Rodrigo Bassani voltou a treinar e pode figurar entre os relacionados.

“Graças à Deus de volta aos treinos”, comemorou o atleta, recuperado de lesão na coxa esquerda.

Bassani teve a lesão confirmada em 30 de agosto e poderia ficar fora até por seis semanas. Agora, ele corre contra o tempo para se colocar à disposição de Jorginho. O treinador já disse que tentará fazer de tudo para ter Bassani. Caso contrário, Guilherme Garré seguirá na vaga.

NA BRIGA!

O Figueirense ocupa a quinta colocação com 23 pontos e terá dois confrontos diretos nas últimas duas rodadas. O Botafogo, por exemplo, está um degrau abaixo com 21 pontos. Na quarta colocação, fechando o G4 com 27 pontos, está o Criciúma, adversário do Figueirense em 25 de setembro, às 17 horas, no Orlando Scarpelli, em Florianópolis.

Para a próxima rodada, o Figueirense terá que superar os desfalques do lateral-direito Guilherme Teixeira e do atacante Bruno Paraíba. Os dois são titulares no esquema de Jorginho, mas receberam o terceiro cartão amarelo e não jogam contra o Botafogo. O lateral André Krobel, por outro lado, volta de suspensão.