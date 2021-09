ROG Phone 5S chega ao Brasil; veja preço e como comprar com DESCONTO ESPECIAL

A ASUS acaba de anunciar no Brasil o lançamento da linha ROG Phone 5. São três modelos que desembarcam por aqui: o ROG Phone 5, o ROG Phone 5S e o ROG Phone 5S Pro. Os preços vão de R$ 5.999 no modelo mais simples até R$ 12.999 no modelo mais completo.

Os valores são os seguintes:

ASUS ROG Phone 5 – R$ 5.999

ASUS ROG Phone 5S (8 GB/128 GB) – R$ 6.799

ASUS ROG Phone 5S (12 GB/256 GB) – R$ 7.499

ASUS ROG Phone 5S Pro – R$ 12.999

Leitores do Mundo Conectado têm R$ 1.000 de desconto utilizando o cupom MCROG1000 na Loja da ASUS.

ROG Phone 5S – 8GB/128GB – R$ 6.799,00 – com cupom – R$ 5.799,00

– ROG Phone 5S – 12GB/256 – R$ 7.499,00 – com cupom – R$ 6.499,00

ROG Phone 5S: a linha gamer de bolso da ASUS

O ROG Phone 5s foi apresentado em agosto no mercado internacional e traz especificações de ponta que inclui o processador mais recente lançado, o Qualcomm SM8350 Snapdragon 888+ 5G, além de uma tela AMOLED de 6,78 polegadas com resolução de 1080×2448 pixels, taxa de atualização de 144Hz além de HDR10+ e proteção Corning Gorilla Glass Victus, tudo isso acompanhado de no mínimo 8 GB de memória e armazenamento interno de 128 GB.

Para dar conta desse poder de fogo, o smartphone utiliza uma bateria de 6000 mAh e traz um carregador rápído de 65W. Há também uma versão Pro que poderá ser anunciada no evento, esse modelo traz algumas características mais parrudas (se é que isso é possível) como mais armazenamento (512 GB) e 18 GB de memória RAM, mais abaixo você pode conferir todas as especificações de ambos os modelos.

ROG Phone no Brasil com desconto especial

Para marcar a chegada da linha ROG Phone 5 ao Brasil, a ASUS preparou uma promoção especial em parceria com o Mundo Conectado. Acesse a loja da ASUS por meio deste link e ao comprar o seu smartphone ROG Phone 5S, nas versões de 8 GB RAM + 128 GB de armazenamento ou 12 GB RAM + 256 GB de armazenamento, receba um desconto de R$ 1.000 sobre o valor à prazo.

Para isso, utilize o cupom MCROG1000 no carrinho antes de fechar a compra. Importante: essa promoção é válida apenas para o modelo ROG Phone 5S até o dia 27 de setembro ou enquanto durarem os estoques.

Fonte: ASUS