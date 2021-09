Roger Guedes salva o Corinthians e Flu vence a Chapecoense fora – Futebol Interior

Campinas, SP, 07 (AFI) – Dois jogos movimentaram a 19ª rodada do Campeonato Brasileiro na noite desta terça-feira. Em São Paulo, o Corinthians foi mal, mas arrancou empate com o Juventude graças ao gol do estreante Roger Guedes. No outro jogo, o Fluminense venceu a lanterna Chapecoense fora de casa.

Tudo igual na Neo Química Arena, em São Paulo! Na noite desta terça-feira, Corinthians e Juventude empataram em 1 a 1. Com a igualdade, o Timão fica em sexto lugar, com 28 pontos conquistados. O Alviverde aparece na 13ª colocação, com 23 pontos.

Já o Fluminense ganhou posições no Brasileirão. Em confronto na Arena Condá, em Chapecó (SC), o Tricolor fez 2 a 1 na Chapecoense e chegou ao quarto jogo consecutivo sem derrota na Série A. Bobadilla e Luiz Henrique fizeram os gols dos cariocas, enquanto Perotti descontou para os catarinenses. O Flu agora está em sétimo lugar, com 25 pontos. Já a Chape permanece em 20º, com sete pontos somados.

