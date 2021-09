Roku lança novo dispositivo de streaming com suporte a 4K e Dolby Vision

A Roku anunciou, nesta segunda-feira (20), uma nova versão do Roku Streaming Stick. O dispositivo de streaming adiciona suporte a 4K, Dolby Vision, HDR 10 e HDR 10+, além de receptor wireless aprimorado com maior velocidade de transferência de dados, que segundo a empresa representará em até 30% de carregamento superior ao modelo anterior.

AirPod 3 e novos MacBook Pro serão anunciados ainda em 2021

O suporte para AirPlay 2 e HomeKit da Apple, introduzidos na atualização OS 10, também estarão disponíveis com os novos modelos que chegam para substituir o Streaming Stick Plus. O aparelho também executa a configuração automática para videogames, quando um jogo compatível com os dispositivos Roku é conectado a uma porta HDMI. Além disso, a Roku também anunciou a chegada da atualização 10.5 do seu sistema operacional, com funcionalidades aprimoradas. O Roku Voice agora possui um tutorial interativo para ensinar o usuário a utilizar o assistente de voz, e novos recursos para preencher senhas e PINs por comando de voz. O dispositivo de streaming da Roku também é compatível com a Alexa e o Assistente Google.



Roku Streaming Stick 4k com suporte Dolby Vision (Créditos: Roku)

A opção de TV Roku, com mais de 200 canais, também pode ser fixada na home. Usuários também podem customizar o guia para priorizar ou esconder os canais desejados. O aplicativo mobile Roku agora possui uma função para corrigir atrasos de audio em fones de ouvido wireless conectados aos dispositivos de streaming Roku. Além disso, o app oferece acesso automático para o conteúdo mais recente e oferece a opção para armazenar programas no aplicativo para assistir depois.



Caixa de som wireless Roku (Créditos: Roku)

A empresa também comentou sobre o lançamento de caixas de som wireless, feita pela fabricante chinesa TCL. Até o momento, a Roku não ofereceu detalhes sobre as especificações da caixa de som. O Roku Streaming Stick 4K será lançado no Reino Unido, sem data definida, pelo preço de £50 (R$ 313 em conversão direta).

…..

Está pensando em comprar algum produto online? Conheça a extensão Economize do Mundo Conectado para Google Chrome. Ela é gratuita e oferece a você comparativo de preços nas principais lojas e cupons para você comprar sempre com o melhor preço. Baixe agora.

Fonte: ArsTechnica, Tudo Celular