Romantismo e sertanejo: descubra o que está por trás da versatilidade de Tayrone

Está no ar mais uma edição do Estúdio iBahia. E não poderíamos começar de outra forma se não com ele. Baiano, tem 35 anos e destes, mais de 16 são só de carreira. Nunca imaginou viver da música, mas para o Brasil esse cantor e compositor é um verdadeiro sucesso dos ritmos sertanejo e arrocha. Não tem ‘modão’ ou ‘sofrência’ em que ele não esteja presente. Esse é Tayrone Cardoso Machado, mais conhecido como Tayrone Cigano e agora, o consolidado Tayrone.

Com um timbre de voz inconfundível, o artista contou que começou a cantar com mais ou menos 14 anos de idade, em bares e pequenas casas noturnas da cidade de Cachoeira, interior da Bahia. Na prática, ele não imaginava onde iria chegar. “Comecei a cantar cedo. Tudo começou como uma brincadeira, naquela época, jamais imaginaria viver de música. Mas, as coisas foram evoluindo até chegarem onde estão, quando eu me dei conta, cantar já tinha se tornado a minha profissão”, disse Tayrone.

A cada sucesso lançado, Tayrone demonstra todo o amor e romantismo que tem ao escrever ou interpretar suas canções. Suas origens são firmes e cheias de referências de destaque. “Sou fã de uns modões, não é atoa que tenho um projeto só com esse tipo de música. Carrego minhas influências de lá de trás até aqui… muito de Chrystian & Ralf, Bruno e Marrone, Zezé di Camargo…”, revelou o artista.

Artista contou que começou a cantar com mais ou menos 14 anos de idade na cidade de Cachoeira (Foto: Divulgação/Tayrone)

Ao longo da carreira, Tayrone teve muitos hits de sucesso. Entre eles: ‘Alô Porteiro’, ‘Diarista’, ‘Bipolar’, ‘Amor Vampiro’, ‘Inveja do seu namorado’, ‘Doméstica’, ‘Edilene’ e claro, ‘Cê tá preparada?’ com a rainha da sofrência Marília Mendonça. Em janeiro de 2020, o cantor lançou o projeto ‘Raiz e Modão’ com 11 faixas, incluindo essa canção com a cantora goianiense. E pasmem, o videoclipe já possui quase 40 milhões visualizações no Youtube.

Obviamente quando se pergunta sobre ser o melhor momento da carreira, Tayrone revela: “É um dos melhores, com certeza. Acredito que tenho conquistado muitas coisas bacanas pra minha carreira. A parceria com a Salvador Produções, a assinatura com a gravadora Universal Music, grandes parcerias com outros artistas. Estou muito feliz com o momento atual da minha carreira”.

Em janeiro de 2020, o cantor lançou o projeto ‘Raiz e Modão’ com 11 faixas (Foto: Divulgação/Tayrone) Sobre a parceria com Marília, ele foi só elogios. “Foi um grande prazer gravar com a rainha da sofrência Marília Mendonça. Cê Tá Preparada? foi uma música escolhida por ela, que aceitou o convite de primeira. Tá sendo maravilhoso ver toda a proporção que essa canção está tomando, sempre acreditei muito nela”, disse o artista.

Em paralelo, Marília também disse que cantar com Tayrone foi realmente mágico. “Gente, é um prazer maravilhoso e incrível estar participando desse projeto audiovisual do meu amigo querido e de quem tanto sou fã, Tayrone!! Imaginem a junção dessa sofrência!!! É uma sofrência raiz que eu conheço lá desde antes mesmo de eu começar a cantar, gente. Ficou incrível!!! Foi um prazer participar dessa canção linda, que ficou maravilhosa. Eu tenho certeza que a nossa música juntos, “Cê Tá Preparada”, vai ser uma das mais tocadas deste ano de 2021”, disse Marília.

Pandemia X Carreira

Tayrone é um artista ‘multi’ e desabafou sobre o período pandêmico. Para ele, as oportunidades precisam ser aproveitadas da melhor forma possível e assim ele fez.

“As vezes é complicado criar quando estamos afastados daquilo que mais amamos, dos palcos. Mas, foi um período em que pude evoluir sim, com certeza… lancei 2 projetos muito importantes, o “Raiz e Modão”, em 2020, e o “Na Dose Certa”, que ainda está em processo de lançamento. Fiz grandes parcerias (Felipe Araújo, Gustavo Mioto, Marília Mendonça…) e até tô aprendendo a tocar violão, viu?“, brincou.

Tayrone lançou ‘Cê tá preparada?’ com Marília Mendonça (Foto: Divulgação/Tayrone)

Tayrone conversou ainda sobre a expectativa para retornar aos palcos e, claro deixou um super recado para os fãs. “Estou muito ansioso pra voltar aos palcos! Não vejo a hora de ver meus fãs, cantar para o público, isso faz falta demais. Estou preparando muitas novidades até o final do ano…e ainda, vai ter a segunda parte do audiovisual ‘Na Dose Certa’ com outras surpresas… se preparem…“Quero agradecer aos meus fãs por tudo, principalmente por todo o apoio nesse período sem shows, e deixar um beijão pra todos!”, finalizou. Estúdio iBahia

