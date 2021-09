Rugas: cuidados com a própria imagem vai além de procedimentos estéticos

As rugas, conhecidas como frutos do envelhecimento, são linhas de expressões marcantes na pele que ficam em evidência com o passar do tempo. E, apesar da vontade de muitos, não há como evitar a sua chegada.

A dermatologista Marília Acioli salienta que o surgimento das rugas faz parte de um processo natural do corpo, percebidas com o movimento facial, ou durante o repouso, em caso de linhas mais profundas. Todavia, existem formas de melhorar o aspecto da pele, com base na alimentação saudável e na prática de atividades físicas. Além disso, a doutora comenta sobre como as rugas podem transmitir imagens ou mensagens indesejadas.

“Uma professora infantil com uma ruga entre as sobrancelhas que transmitam uma imagem de “mal humor”, pode fazer com que ela tenha mais dificuldade em se conectar com seus alunos. Por outro lado, transparecer essa imagem pode ser positivo para um lutador de boxe”,

A médica ressalta que nem sempre as rugas estão relacionadas ao envelhecimento, mas que podem evidenciar emoções não desejadas. Como por exemplo, dar sinais de que alguém está triste, cansado ou até mesmo zangado e, essa situação pode acontecer até em pessoas mais jovens.

Dra. Marília afirma que o uso de cigarros, a poluição, exposição excessiva ao sol, consumo de alimentos ricos em açúcar simples e o estresse crônico também contribuem para o aparecimento das rugas. “Por isso, enfatizamos que um estilo de vida saudável é importante também para a saúde da pele”, complementa.

Para aqueles interessados em cuidados específicos, ela fala que os tratamentos indicados irão depender do resultado desejado. “Para uma testa excessivamente enrugada, principalmente na área entre as sobrancelhas, pode-se usar a toxina botulínica e, caso seja necessário, complementar o tratamento com fios de PDO para estímulo de colágeno”, recomenda.