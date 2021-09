Sábado com dérbi paulistano e líder Galo jogando no Morumbi – Futebol Interior

Campinas, SP, 24 (AFI) – Três jogos abrem neste sábado a 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O principal destaque é para o clássico entre Corinthians e Palmeiras. Quem também entrará em campo é o líder Atlético-MG, que visitará o São Paulo. No outro jogo, o Ceará enfrentará a Chapecoense.

Focado na semifinal da Libertadores contra o Galo, o Palmeiras ‘vira a chavinha’ neste sábado para enfrentar o arquirrival Corinthians, às 19 horas, na Neo Química Arena, em São Paulo. O Verdão é o vice-líder, com 38 pontos, e quer encurtar a distância para o primeiro colocado mineiro. O Corinthians é o sexto, com 30.

Também na capital paulista, o Atlético-MG visitará o São Paulo, às 21 horas, no Morumbi. O Galo também entrará em campo pensando no Palmeiras, adversário na semi da Libertadores. Os mineiros lideram o campeonato com 45 pontos ganhos. Enquanto o São Paulo aparece apenas em 12º com 26 pontos.

No outro jogo da noite, Ceará e Chapecoense se enfrentam às 17 horas, no Castelão, em Fortaleza (CE). O Vozão tenta engrenar sob o comando de Tiago Nunes, aparecendo na 13ª posição, com 25 pontos. A Chapecoense, com apenas uma vitória até agora, é a lanterna, com dez pontos.

Outros sete jogos serão realizados no domingo: América x Flamengo; Fluminense x RB Bragantino; Internacional x Bahia; Juventude x Santos; Sport x Fortaleza; Athletico-PR x Grêmio; e Atlético-GO x Cuiabá.

