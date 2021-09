‘Sabemos da dimensão deste jogo’ – Futebol Interior

Fortaleza, CE, 16 (AFI) – Embalado após golear o Paysandu pelo placar de 5 a 1, o Ferroviário busca a segunda vitória seguida para continuar ‘firme e forte’ na briga pela classificação no Grupo A do Campeonato Brasileiro da Série C. Porém a missão não será fácil, afinal o Ferrão irá visitar o líder Manaus, fora de casa, no Estádio da Colina, às 16h, de domingo (19).

“Nós sabemos da dimensão deste jogo, que temos que redobrar nossa concentração. Precisamos buscar nosso objetivo, aquilo que sonhamos, pois só assim vamos alcançar grandes voos”, analisou o duelo o volante Sousa Tibiri, mostrando que sabe bem os objetivos da equipe dentro da partida.

Para o meio-campista, a chegada do técnico Anderson Batatais ajudou neste crescimento nesta reta final. “O Anderson foi fundamental em nos mostrar que era possível. Ele conseguiu tirar muito de nós e tenho certeza que ele ainda tem muito a extrair da gente. Deixamos tudo em campo e tivemos um resultado excepcional, uma grande partida.”

Atualmente, o Tubarão da Barra está na quinta posição, mas com 23 pontos, tem a mesma pontuação do Botafogo-PB, primeira equipe dentro do G4 do grupo A.