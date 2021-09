Sabrina Sato relata susto com filha doente: ‘Fiquei desesperada’

“No final da tarde, começou a ter um pouquinho de febre. Fiquei bem preocupada. Eu saí com o coração apertado para trabalhar. Nunca tinha visto ela assim, tão quietinha”, disse Sabrina nos stories do Instagram. “Saí correndo do trabalho, nem consegui me despedir das pessoas direito. Precisei levar a Zoe ao pediatra e o Duda tinha uma pré-estreia superimportante. Eu já tinha tudo organizado. Eu ia com ele, mas desmarquei tudo o que tinha. Foi a maior correria porque o Duda quis ir com a gente para o pediatra. Ele saiu no meio da consulta e eu voltei com a Zozo. O médico disse que ela vai ficar ótima”, continuou.