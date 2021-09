Sabrina Sato rememora participação no BBB: ‘Nem ligava muito para o prêmio’

Sabrina Sato relembrou sua passagem pelo “BBB 3” e revelou que não pensava tanto no prêmio enquanto estava no confinamento. A revelação foi dada em entrevista para Patricia Kogut, do Jornal “O Globo”.

“Participei em 2003, 18 anos atrás. Na época, eu tinha 22 aninhos. A minha intenção com o programa era entrar para a televisão, nem ligava muito para o prêmio. Que doido, né?”, disse.

Mas tudo que aconteceu na minha carreira pós-“BBB” foi por muita persistência e dedicação para o meu maior sonho, que era trabalhar com a TV. Também credito aos meus irmãos e aos meus pais, que desde sempre me incentivaram a não desistir do meu sonho e acreditar que poderia chegar aqui”, completou.