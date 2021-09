Saiba como cancelar contas em débito automático

Com o aplicativo Nubank, os usuários podem cadastrar contas em débito automático com o objetivo de facilitar o dia a dia. Desta forma, não é necessário andar com dinheiro em espécie, enfrentar filas em lotéricas ou bancos ou até mesmo se preocupar com datas de pagamento.

Apesar disso, podem ocorrer alguns imprevistos que façam com que os clientes precisem cancelar a conta em débito automático. Por conta disso, o procedimento de cancelamento é bastante simples e deve ser feito diretamente do App do Nubank.

Saiba como cancelar a conta em débito automático

Para cancelar uma conta em débito automático no Nubank, o usuário deve acessar a área “Assistente de Pagamentos” e em seguida selecionar a fala que deseja desativar. Após selecionar a conta, é preciso clicar em “Débito automático” e em seguida “Desativar”. Por fim, basta digitar a senha de quatro dígitos e o débito automático será cancelado.

Se o cliente desejar pagar a conta antes da data agendada, é possível realizar a operação. Contudo, o Nubank explica que é importante cancelar o débito automático temporariamente, até às 23h59 do dia anterior à data de vencimento da conta. Se a conta não for cancelada, ela pode ser paga duas vezes.

Entenda o sistema de pagamentos automático do Nubank

A função assistente de pagamentos do Nubank permite que os clientes da fintech possam automatizar suas contas e transferências recorrentes. Desse modo, os clientes conseguem se manter em dia com seus compromissos financeiros sem ter que se preocupar com as datas de vencimento de cada fatura.

“Por enquanto, é possível colocar em débito automático algumas contas, ??como de água, luz, telefone, gás e internet. Para isso, você só precisa cadastrar a conta com alguns cliques no app do Nu” informou o banco digital.

Como cadastrar contas fixas no assistente de pagamentos

Para cadastrar uma conta em débito automático os usuários devem acessar o aplicativo Nubank, clicar em “Assistente de pagamentos” e em seguida clicar no sinal de mais, onde deve aparecer “Pagamento”. É preciso então selecionar o tipo de pagamento.

Após selecionar o tipo de pagamento o cliente deve informar a empresa e clicar em “Débito automático”. O aplicativo solicitará o código do débito automático que pode ser encontrado na fatura ou fala que está pagando.

Logo após digitar o código, o usuário precisa definir um valor para ser avisado pelo Nubank, caso a conta fique mais alta que o preço definido. Por fim, basta revisar e confirmar as informações cadastradas, ler o termo de aceite, clicar em “Aceitar e enviar” e digitar a senha de quatro dígitos. Desse modo, a conta estará cadastrada para ser paga em débito automático.

O Nubank alerta aos clientes sobre a necessidade de estar atento ao saldo na conta corrente. Se não houver saldo suficiente disponível, o pagamento não será efetivado e o banco digital enviará uma mensagem alertando que houve uma falha na transação. Nesse caso, será necessário que o cliente pague a conta manualmente.

Todos os usuários que tiverem contas cadastradas no débito automático podem acessar seus comprovantes de pagamento. Para isso basta acessar a área “Assistente de Pagamentos” ou o extrato da conta Nubank.