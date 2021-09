Saiba como cuidar da pele nas estações mais quentes do ano

Devido ao clima tropical, as altas temperaturas marcam presença o ano inteiro na capital baiana. Mas durante a primavera e o verão, especificamente, os termômetros ‘castigam’ e todo cuidado com a pele é pouco.

Segundo o dermoconsultor da Drogaria São Paulo, Almir Neto, hidratar a pele e não maneirar no protetor solar é fundamental, mesmo para os dias nublados – ou até mesmo dentro de casa. Além disso, ele também reforçou que o filtro solar deve fazer parte da rotina de skincare independentemente da estação.

“Os cuidados com a pele, para mantê-la saudável, são essenciais e ajudam a criar defesas naturais, reduzindo as chances de sensibilidade, irritação e até doenças como o câncer de pele”, comentou.

Cada tipo de pele demanda cuidados específicos e com as orientações adequadas é possível manter a derme saudável! O primeiro alerta feito pelo dermoconsultor foi dedicado às mulheres de pele negra: “Uma limpeza adequada que não agrida a barreira cutânea, uma hidratação balanceada e diária que fortaleça a pele e a proteção solar todos os dias, evita que tons mais escuros de pele, durante o verão, fiquem mais opacas e sem viço”.

Confira as principais recomendações para os diferentes tipos de pele, dado por Almir Neto:

O consultor indicou produtos com textura em gel ou acquosa. Ele citou a marca Anthelios Airlicium, com FSP 70 e sem cor, como uma excelente alternativa para esse tipo de derme. “É um protetor maravilhoso que entrega oito horas de efeito matte. Ele também não deixa resíduo ou resquício na pele, não forma aquele filme branco”, explicou.

Além disso, Almir lembrou que a pele oleosa tende a ter acne, então, é de suma importância reforçar a limpeza. “Uma boa opção seria o Actine sabonete líquido da Darrow Laboratório. Ele limpa profundamente sem ressecar e ainda ajuda a tratar a pele. Após a limpeza, indico a utilização de água micelar também específica para pele oleosa. A BioDerma Sébium H20, limpa bastante, tirando os resquícios de maquiagem. A água micelar nesse caso, serve também como demaquilante, porém, com ph fisiológico”, indicou.

Almir Neto pontuou que as texturas hidratantes e cremosas são adequadas para as peles secas. Esse tipo de derme tende a ficar mais sensível nos dias mais quentes, por isso, ele indicou o filtro solar da linha Epsol Color, encontrado entre R$ 81,90 e R$72,90, a depender do fator. O protetor conta 5 opções de cores, além de possuir colágeno na composição.