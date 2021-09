Saiba como preparar um Saint Peter com crosta de castanhas

Peixe é sempre uma boa pedida para quem quer sair das mesmice na hora da refeição. Uma opção é preparar um bom Saint Peter com crosta de castanhas. Confira abaixo a receita indicada pela nutricionista Renata Guirau, do Oba Hortifruti.



Ingredientes:



Filé de Saint Peter

1 limão

Azeite e sal a gosto

2 colheres de sopa de castanha de caju picadas em pedaços bem pequenos

Modo de preparo:



Grelhe o filé com sal e azeite, virando a peça no meio do processo. Quando estiver no segundo lado, acrescente a farofinha feita com castanhas trituradas. Deixe dourar até o final da cocção do peixe. Sirva em seguida.