Saiba o que abre e fecha em Salvador no feriado de 7 de setembro

Na terça-feira (07), o cinema e a praça de alimentação funcionarão das 11h às 19h e as Lojas Americanas, Riachuelo, Marisa e C&A, das 11h às 17h. As demais lojas e quiosques estarão fechados.

O Home Center Ferreira Costa abre normalmente no final de semana e na segunda-feira, das 8h às 20h30, e no domingo das 8h30 às 18h, e fecha a loja no feriado da Independência do Brasil (07 de setembro).