Saiba onde encontrar atendimento gratuito para síndrome pós-covid em Salvador

A Covid-19 dispensa apresentações. Não há, em 2021, quem não tenha se alarmado diante da pandemia e da evolução da doença. O que muita gente desconhece é que, passado o quadro agudo, a Covid ainda pode deixar rastros. Essas sequelas, por assim dizer, compõem a chamada Síndrome Pós-Covid. “Os sintomas vão desde fadiga a complicação cardíacas graves, além de déficits neurológicos e depressão. Diante dessa variedade, a OMS vem recomendando uma abordagem multidisciplinar no tratamento desses pacientes”, explica a médica Rosário von Flach.

As vagas são limitadas a 24 atendimentos na semana. Para agendar, basta entrar em contato no telefone (71) 98637-5159. Os atendimentos acontecem às terças-feiras, no Centro Universitário UniFTC da Paralela, em Salvador.