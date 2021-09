Saiba quais são os riscos de compartilhar senhas de serviços de streaming

Se perguntássemos se a senha do e-mail é compartilhada com outra pessoa, a grande maioria provavelmente diria “com certeza não!” No entanto, quando se trata de serviços como Netflix, Amazon Prime e Spotify, o compartilhamento de senha é bastante comum.

Pode parecer algo inocente, mas quando as pessoas usam a mesma senha para acessar esses serviços em outras contas, aumenta o risco de uma conta ser comprometida. Com as violações de dados ocorrendo com frequência e a falta de conscientização pública que existe, os perigos do crime cibernético devem ser compreendidos.

Especialista de segurança da ESET, Jake Moore realizou uma pesquisa no Twitter, com mais de 2.700 entrevistas, que dá uma ideia de como as pessoas tratam suas senhas.

Primeiro ele perguntou quais serviços de streaming eram usados: Amazon Prime (50%) e Netflix (47%), como os mais populares, YouTube TV obteve 28% e o Spotify 23%.

Em segundo lugar, 60% das pessoas disseram que compartilhavam suas contas com pelo menos uma outra pessoa, como família e amigos. Um em cada três titulares de conta compartilhou seus serviços com duas ou mais pessoas.

Em seguida, ele consultou como essas senhas foram repassadas a seus contatos. O resultado foi que mais de 1 em cada 5 pessoas revelaram a senha dizendo em voz alta e 7,5% dos entrevistados enviaram uma mensagem de texto ou e-mail.

Como reutilizar senha com segurança

Cerca de 14% das pessoas usam as mesmas senhas para várias contas online e, com isso, podem sese tornar alvos fáceis para criminosos. Reutilizar senhas é arriscado, mesmo se a senha for forte, algo como: “Afeg45t3@4DFew/15f][_}1”. Senhas complexas são mais fortes contra ataques em que os criminosos usam engenharia social e pesquisam dados públicos para determinar uma senha, mas ao duplicar em qualquer lugar da Internet, aumentam as chances de serem comprometidas mesmo que a senha não seja simples, como o nome de um filho.