Saiba qual é a diferença entre lucratividade e rentabilidade

Diferença entre lucratividade e rentabilidade – entenda melhor!

Lucro e rentabilidade são conceitos que podem ser facilmente confundidos, entretanto, possuem significados bem diferentes. É comum vermos os conceitos de lucro e rentabilidade serem difundidos como se tivessem o mesmo significado, entretanto, esse é um engano que pode influenciar de maneira negativa na hora de tomar decisões sobre seu negócio.

Lucratividade

De maneira genérica lucro é o resultado da diferença entre as receitas, custos e despesas. Essa diferença representa o ganho que a empresa obteve com a sua atividade. Dessa maneira, a lucratividade indica o ganho da empresa com as vendas de um determinado período.

Rentabilidade

A rentabilidade não tem uma relação direta com os ganhos que a empresa obteve com a sua atividade senão com a capacidade de gerar resultado.

O conceito de rentabilidade pode ser aplicado em todo e qualquer tipo de investimento. É possível medir a rentabilidade de um investimento isoladamente como de vários investimentos em conjunto.

Cálculo do índice de lucratividade

O cálculo da lucratividade consiste basicamente na divisão entre o lucro líquido e a receita toral multiplicado por 100, já que o resultado é expresso em percentual.

Por exemplo, uma empresa que apurou em sua demonstração do resultado do exercício (DRE) uma receita de $10.000,00 e um lucro de $4.000,00 terá um resultado de 4%.

Lucratividade = $4.000 / $10.000 x 100 = 4%

Isso significa que para cada venda realizada a empresa obtém um retorno de 4%. Outra forma de interpretar é relacionar da seguinte maneira, para cada real relativo as vendas cerca de 40 centavos é relativo ao lucro obtido com essa mesma venda.

Cálculo da rentabilidade

Com o resultado expresso em percentual, o cálculo da rentabilidade consiste em dividir o valor do lucro líquido pelo valor investido.

Continuando com o exemplo acima, a empresa apurou um lucro líquido de $4.000,00, porém seu investimento para gerar as vendas foi de $3.500,00, assim, a rentabilidade da empresa é de 15%.

Rentabilidade = $4.000 / $3.500 x 100 = 1,15%

Ou seja, a empresa obteve um retorno de 15%, ou para cada real investido o rendimento é de $1,15.

Por que é importante saber essa diferença?

Quando o assunto é medir o resultado do seu negócio é de extrema importância entender o conceito de todas ferramentas que auxiliam no processo de gestão da empresa.

Todos os índices que medem os resultados do empreendimento são importantes e relevantes, principalmente, porque eles se completam na interpretação. Sendo assim, basear tomada de decisão somente em um desses indicadores pode induzir o gestor ao erro, trazendo consequências negativas ao empreendimento.