Saída de show de Orochi no RJ tem confusão com homens armados; veja vídeo

Uma confusão envolvendo homens armados ocorreu na saída de um show do rapper Orochi, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A briga aconteceu no bairro Jardim Primavera, após o evento num sítio no bairro Jardim Primavera. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram momentos tensos da confusão dos vários homens, que teve socos e tapas. A Polícia Militar foi chamada para o local.

Nas cenas, ao menos dois homens armados intimidam outros presentes na briga segurando e apontando armas – estes não estavam fardados como PMs. A corporação, aliás, informou que militares do 15º BPM (Duque de Caxias), responsável pela região, foram acionados para o local para intervir na confusão. Veja ao vídeo abaixo:

Além disso, foi aberto um Inquérito Policial Militar (IPM) para apurar as circuntâncias do fato, ressaltou a corporação, ao ser questionada pela reportagem se, entre eles, havia homens, como os que não estavam fardados e usavam armas, que pertenciam à corporação.

“Equipes do 15º BPM (Duque de Caxias) foram acionadas para intervir em uma confusão na porta de um evento na Alameda Pedro Américo, em Jardim Primavera. Os envolvidos no episódio foram contidos. Um Inquérito Policial Militar (IPM) foi aberto e os policiais que estavam na ocorrência estão sendo ouvidos sobre os fatos”, consta do comunicado da Polícia Militar sobre o episódio.