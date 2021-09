Salários de R$ 32 mil: confira lista de concursos públicos abertos no Brasil

Prefeitura de Cafarnaum (BA) 4/10/2021 100 R$ 2.174,57 médio e superior Cafarnaum Bahia Edital Prefeitura de Santarém Novo (PA) 30/09/21 158 R$ 5.500,00 fundamental, médio e superior Santarém Novo Pará Edital Câmara Municipal de Santa Rita do Sapucaí (MG) 30/09/2021 3 R$ 2.551,83 fundamental, médio e superior Santa Rita do Sapucaí Minas Gerais Edital Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curú (Cisvale) 30/09/2021 173 R$ 4.671,37 fundamental, médio e superior Caucaia e São Gonçalo do Amarante Ceará Edital Prefeitura de Alvorada (RS) 30/09/2021 124 R$ 14.104,29 fundamental, médio e superior Alvorada Rio Grande do Sul Edital Prefeitura de Atibaia (SP) 30/09/2021 3 R$ 1.324,95 fundamental Atibaia São Paulo Edital Prefeitura de Bragança Paulista (SP) 30/09/2021 16 R$ 1.922,61 fundamental e médio Bragança Paulista São Paulo Edital Prefeitura de Granito (PE) 30/09/2021 63 R$ 11.840,00 fundamental, médio e superior Granito Pernambuco Edital Prefeitura de Ilhota (SC) 30/09/2021 20 R$ 3.614,07 fundamental, médio e superior Ilhota Santa Catarina Edital Prefeitura de Praia Grande (SP) 30/09/2021 45 R$ 1.800,00 fundamental Praia Grande São Paulo Edital Prefeitura de São Sebastião (SP) 30/09/2021 60 R$ 1.692,60 fundamental São Sebastião São Paulo Edital Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) (RS) 29/09/2021 12 R$ 1.650,00 fundamental Rio Grande Rio Grande do Sul Edital Instituto Chico Mendes de Conservação e Biodiversidade ICMBIO (MG) 29/09/2021 4 R$ 1.100,00 fundamental São Roque de Minas e Delfinópólis Minas Gerais Edital Prefeitura de Campinápolis (MT) 29/09/2021 24 R$ 1.100,00 médio Campinápolis Mato Grosso Edital Rede Sarah de Hospitais de Reabilitação 29/09/2021 8 R$ 29.879,79 superior Brasília, Belém e Macapá Distrito Federal, Pará e Amapá Edital Superintendência Estadual de Gestão de Pessoas (Segep) 29/09/2021 2000 R$ 1.270,06 superior Rondônia Rondônia Edital Tribunal de Justiça de Rondônia 29/09/2021 43 R$ 9.834,51 médio e superior Rondônia Rondônia Edital Câmara Municipal de União da Vitória (PR) 28/09/2021 2 R$ 4.644,11 superior União da Vitória Paraná Edital Conselho Regional dos Representantes Comerciais de Alagoas 28/09/2021 4 R$ 2.535,00 médio e superior Alagoas Alagoas Edital Prefeitura de Ananindeua (PA) 27/10/2021 199 R$ 3.931,00 fundamental, médio, técnico e superior Ananindeua Pará Edital Universidade Federal do Pará (UFPA) 27/10/2021 3 R$ 20.500,00 superior Bahia Bahia Edital Caixa Econômica Federal 27/09/2021 1100 R$ 3.000,00 médio todo o país todo o país Edital Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional – Crefito (RO) 27/09/2021 2 R$ 1.800,00 médio Porto Velho Rondônia Edital Prefeitura de Concórdia (SC) 27/09/2021 92 R$ 3.585,48 superior Concórdia Santa Catarina Edital Prefeitura de Curitiba (PR) 27/09/2021 696 R$ 2.044,84 superior Curitiba Paraná Edital Prefeitura de Rio Claro (SP) 27/09/2021 49 R$ 2.206,74 fundamental, médio e superior Rio Claro São Paulo Edital Prefeitura de Sumaré (SP) 27/09/2021 69 R$ 3.751,72 fundamental, médio e superior Sumaré São Paulo Edital Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito (MG) 27/09/2021 28 R$ 2.715,05 fundamental, médio e superior Itabirito Minas Gerais Edital Universidade Federal de Rondonópolis (MT) 27/09/2021 30 R$ 10.074,18 técnico e superior Rondonópolis Mato Grosso Edital Prefeitura de Gonzaga (MG) 25/10/2021 19 R$ 1.550,00 médio Gonzaga Minas Gerais Edital Defensoria Pública do Estado Amazonense (AM) 22/10/2021 5 R$ 14.600,30 superior Manaus Amazonas Edital Prefeitura de Agrolândia (SC) 22/10/2021 3 R$ 6.490,23 fundamental, médio e superior Agrolândia Santa Catarina Edital Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público do Pode Judiciário – Fundpresp-Jud 21/10/2021 20 R$ 8.204,82 superior Brasília Distrito Federal Edital Aeronáutica 20/10/2021 30 R$ 6.445,17 superior São José dos Campos São Paulo Edital Junta Comercial do Estado do Pará 20/10/2021 15 R$ 2.809,35 médio e superior Pará Pará Edital Prefeitura de Nova Veneza (SC) 20/10/2021 20 R$ 4.440,77 fundamental, médio e superior Nova Veneza Santa Catarina Edital Prefeitura de Pato Bragado (PR) 20/10/2021 11 R$ 12.133,68 fundamental, médio e superior Pato Bragado Paraná Edital Prefeitura de Urupema (SC) 20/10/2021 14 R$ 2.262,25 superior Urupema Santa Catarina Edital Secretaria de Planejamento e Administração do Pará 20/10/2021 15 R$ 2.809,35 médio e superior Belém Pará Edital Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul (MS) 18/11/2021 7 R$ 28.884,20 superior Mato Grosso do Sul Mato Grosso do Sul Edital Fundação Instituto Tecnológico de Osasco (Fito) 18/10/2021 186 R$ 2.970,52 superior Osasco São Paulo Edital Secretaria de Estado de Ressocialização e Inclusão Social do Estado de Alagoas 15/10/2021 300 R$ 3.800,00 superior Alagoas Alagoas Edital Conselho Regional de Biologia 6ª Região (AM) 14/10/2021 4 R$ 4.770,00 fundamental, médio e superior Manaus Amazonas Edital Prefeitura de Birigui (SP) 14/10/2021 74 R$ 3.770,93 superior Birigui São Paulo Edital Prefeitura de Paraipaba (CE) 14/10/2021 89 R$ 4.000,00 médio e superior Paraipaba Ceará Edital Conselho Regional de Farmácia do Pará 13/10/2021 26 R$ 8.207,86 médio e superior Belém, Castanhal, Marabá, Redenção e Santarém Pará Edital Funcabes e Funac (SP) 13/10/2021 1590 R$ 4.265,00 médio, técnico e superior Taubaté São Paulo Edital Ministério Público do Estado do Paraná (PR) 13/10/2021 7 R$ 28.884,20 superior Curitiba Paraná Edital Prefeitura de Brusque (SC) 13/10/2021 225 R$ 3.319,18 fundamental, médio e superior Brusque Santa Catarina Edital Prefeitura de Criciúma (SC) 13/10/2021 70 R$ 9.437,55 médio, técnico e superior Criciúma Santa Catarina Edital Prefeitura de Luz (MG) 13/10/2021 90 R$ 12.535,54 fundamental, médio, técnico e superior Luz Minas Gerais Edital Prefeitura de Ouro Branco (MG) 13/10/2021 14 R$ 4.392,28 médio, técnico e superior Ouro Branco Minas Gerais Edital Prefeitura de Várzea Nova (BA) 13/10/2021 135 R$ 4.800,00 fundamental, médio e superior Várzea Nova Bahia Edital Procuradoria Geral do Pará 13/10/2021 36 R$ 3.238,47 médio e superior Pará Pará Edital Prefeitura de Pinhais (PR) 12/10/2021 56 R$ 7.257,62 fundamental, médio e superior Pinhais Paraná Edital Polícia Civil do Rio de Janeiro (RJ) 11/10/2021 50 R$ 18.483,95 superior Rio de Janeiro Rio de Janeiro Edital Prefeitura de Simão Dias (SE) 11/10/2021 146 R$ 12.000,00 fundamental, médio e superior Simão Dias Sergipe Edital Polícia Militar do Paraná (PR) 10/11/2021 70 R$ 9.735,33 médio Campinas Paraná Edital Prefeitura de Laurentino (SC) 10/10/2021 2 R$ 1.823,10 fundamental Laurentino Santa Catarina Edital Câmara de Coronel Bicaco (RS) 08/10/2021 1 R$ 2.205,29 médio Coronel Bicaco Rio Grande do Sul Edital Prefeitura de Criciúma (SC) 08/10/2021 35 R$ 5.160,19 fundamental e superior Criciúma Santa Catarina Edital Prefeitura de Itambé (PR) 08/10/2021 1 R$ 1.320,30 superior Itambé Paraná Edital Prefeitura de Vargem (SC) 08/10/2021 5 R$ 4.741,60 médio e superior Vargem Santa Catarina Edital Câmara Municipal de Heliodora (MG) 07/10/2021 1 R$ 1.319,31 fundamental Heliodora Minas Gerais Edital Conselho Regional de Psicologia do Maranhão 07/10/2021 60 R$ 3.873,87 fundamental, médio e superior São Luís Maranhão Edital Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul 07/10/2021 10 R$ 22.213,43 superior Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul Edital Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) 07/10/2021 49 R$ 4.180,67 médio e superior Ceará Ceará Edital Prefeitura de Carapicuíba (SP) 07/10/2021 36 R$ 1.550,00 fundamental Carapicuíba São Paulo Edital Prefeitura de Ervália (MG) 07/10/2021 126 R$ 15.900,00 fundamental, médio e superior Ervália Minas Gerais Edital Prefeitura de Lambari (MG) 07/10/2021 143 R$ 2.141,88 fundamental, médio e superior Lambari Minas Gerais Edital Prefeitura de Navegantes (SC) 07/10/2021 32 R$ 4.086,67 médio e superior Navegantes Santa Catarina Edital Prefeitura de Taubaté (SP) 07/10/2021 15 R$ 6.638,08 médio e superior Taubaté São Paulo Edital Secretaria de Planejamento e Administração do Pará 07/10/2021 24 R$ 2.809,37 superior Pará Pará Edital Prefeitura de Bom Despacho (MG) 06/10/2021 19 R$ 10.113,36 fundamental, técnico e superior Bom Despacho Minas Gerais Edital Procuradoria Geral do Rio Grande do Sul 06/10/2021 7 R$ 20.353,06 superior Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul Edital Prefeitura de Jequitibá (MG) 06/09/2021 80 R$ 12.263,43 fundamental, médio e superior Jequitibá Minas Gerais Edital Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina 05/10/2021 4 R$ 15.820,85 superior Santa Catarina Santa Catarina Edital Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais CRP-MG (MG) 04/10/2021 R$ 4.594,39 médio, técnico e superior Várias cidades Minas Gerais Edital Defensoria Pública do Estado do Pará 04/10/2021 10 R$ 20.565,34 superior Pará Pará Edital Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar do Estado de São Paulo (Famesp) 04/10/2021 2 R$ 4.461,07 superior Botucatu São Paulo Edital Prefeitura de Estiva (MG) 04/10/2021 15 R$ 11.606,06 médio e superior Estiva Minas Gerais Edital Prefeitura de Osasco (SP) 03/11/2021 38 R$ 4.318,72 superior Osasco São Paulo Edital Câmara Municipal de Santa Cruz de Goiás (GO) 03/10/2021 25 R$ 2.000,00 fundamental e médio Santa Cruz de Goiás Goiás Edital Prefeitura de Pontes Gestal (SP) 03/10/2021 2 R$ 3.587,00 médio e superior Pontes Gestal São Paulo Edital Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Maranhão 03/10/2021 R$ 3.000,00 médio, técnico e superior Godofredo Viana Maranhão Edital Prefeitura de Paraíso (SP) 02/10/2021 21 R$ 8.400,00 fundamental, médio e superior Paraíso São Paulo Edital Prefeitura de Carapicuíba (SP) 01/10/2021 6 R$ 11.402,18 superior Carapicuíba São Paulo Edital Procuradoria Geral de Goiás 01/10/2021 30 R$ 32.037,13 superior Goiânia Goiás Edital









Fonte: iBahia