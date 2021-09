Salvadô Roxo será 1º Food Festival de Delivery da cidade; entenda como funciona

Seis hamburguerias de Salvador participarão do projeto, cada uma com um sanduíche criado exclusivamente para a iniciativa: Black Pepper (Jalapeño Crispy), Tá Rebocado! (Tá Rebocado! ROXO), Salt N’ Pepper (American Dream), Burguerstock (Hey, Jude!), O Beco Burger (Serto) e Zeca Smash Burger (Zeca Bacon Tartufi). Os sanduíches terão valores de R$ 39,90 a R$ 49,90 e poderão ser consumidos em um mesmo pedido, através da plataforma.

Dentro do evento, ainda será realizado o Game do Bem, que bonificará o cliente com 1 ponto a cada R$ 1 em compras. Ao final da temporada, os 3 primeiros colocados, além de prêmios exclusivos, receberão o título de Devorador Oficial do Salvadô Roxo. Parte do valor arrecadado no festival será revertida em cestas básicas para o Abrigo São Gabriel para Idosos.