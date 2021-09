Salvador recebe evento de futevôlei em outubro

Salvador recebe nos dia 1, 2 e 3 de outubro a primeira edição do Bahia Open de Futevôlei, na Arena Sunset Beach Sport, no Jardim Armação. O torneio, pioneiro no estado, visa promover e estimular a modalidade esportiva que já conta com muitos adeptos e é bastante praticada, mesmo sem muitas opções de competições oficiais.