Salvador recebe festival ‘Viiixe! Forró e Piseiro’ em abril

Em abril, Salvador vai receber o ‘Viixe! Forró e Piseiro’, primeiro festival de forró e piseiro do Brasil, que vai rodar entre as principais capitais do país. Com grandes nomes do forró e do piseiro, gênero que ganhou o Brasil na pandemia, o evento terá uma pegada de festival e vai contar com uma grande estrutura com ambientes temáticos, inúmeras ativações, e bares com diversas opções de comidas e bebidas típicas.