Salvador registra baixa adesão da 3ª dose da vacina contra Covid-19

Iniciada na última segunda-feira (30), a estratégia de aplicação da 3ª dose da vacina contra Covid-19 nos idosos com 80 anos ou mais que já completaram seis meses do recebimento da 2ª dose é considerada baixa em Salvador.

Dos mais de 17 indivíduos habilitados para receber a 3ª dose de reforço na capital baiana, pouco mais de 4 mil procuraram os pontos de vacinação para imunização complementar. O número corresponde a apenas 22% do público habilitado para estratégia no município.

Nesse momento, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) está utilizando o imunizante da Pfizer para administração da 3ª dose nos idosos. Na primeira etapa da imunização, esse público foi imunizado com a CoronaVac.

De acordo com a médica infectologista, Adielma Nizarala, estudos preliminares revelaram que essa intercambialidade de fabricantes tem assegurado um percentual maior de imunidade nos indivíduos vacinados com as três doses.