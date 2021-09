Salvador sedia exposição inspirada em objetivos da ONU para um mundo melhor

A Praça Visconde de Cairu, no Comércio, recebe entre os dias 13 de setembro e 12 de outubro a exposição 17 ODS para um Mundo Melhor. As artes são inspiradas nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) criados pela Organização das Nações Unidas (ONU).

O evento será gratuito chega à capital baiana depois de passar pelos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Ao todo, são 18 esculturas de globos terrestres ilustrados por artistas convidados – 17 objetivos e 1 globo extra ilustrado pelo artista plástico baiano Menelaw Sete, convidado para pintar a peça que vai representar o ODS 12 – Consumo e produção responsáveis: Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis.

Menelaw vai finalizar a pintura da obra na abertura da exposição, em uma live painting transmitida pelo perfil @17odsparaummundomelhor.

A exposição 17 ODS para um Mundo Melhor conta com o apoio do Ministério do Turismo, através da Secretaria Especial de Cultura, e apoio local da Saltur, Fundação Gregório de Mattos (FGM) e Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. O patrocínio é do grupo Colgate-Palmolive e iniciativa da Toptrends, empresa especializada em unir marcas e causas através do marketing cultural, entre seus cases, a exposição CowParade Salvador.