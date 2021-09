Salvador Vai de Bike realiza programação especial até dia 30; confira

O Movimento Salvador Vai de Bike (MSVB) completa oito anos nesta quarta-feira (22) e em comemoração da data, várias ações especiais foram organizadas para mobilizar ainda mais os soteropolitanos que gostam de praticar atividades físicas ou passear ao ar livre. Oficinas, pedal solidário, inauguração de um novo projeto Bike Comunidade e ações educativas são algumas dessas atividades planejadas para acontecerem até o final de setembro. Veja abaixo mais detalhes da programação: Nesta quarta (22), dia do aniversário, um workshop especial será realizado junto à comunidade de Stella Maris e Praia do Flamengo, às 15h30. Será uma espécie de treinamento, de forma simples e prática, para os ciclistas, usuários e apoiadores do projeto Bike Comunidade da região. Na ocasião, serão abordados temas como manutenção e limpeza básica de uma bicicleta, proporcionando à comunidade condições de manter as bicicletas em bom estado de forma barata e gerando renda. São instruções sobre kit básico de ferramentas, ajustes da bicicleta para conforto e saúde de quem pedala, limpeza com materiais de baixo custo, ajustes dos freios (V-Brake), ajuste simplificado do câmbio traseiro e conserto/troca de câmara de ar (furada).

No domingo (26), a partir das 8h, as ruas da cidade vão voltar a receber um evento de peso promovido pelo MSVB. O Pedal Solidário da Mobilidade reunirá os ciclistas da cidade para um passeio de bicicleta, com saída marcada no Estacionamento São Raimundo (Transalvador). O passeio, além de promover um dos modais mais sustentáveis do mundo, tem o objetivo de angariar materiais de limpeza e alimentos não perecíveis para serem doados a instituições beneficentes da cidade.

No dia 30 (quinta-feira), às 9h30, haverá a inauguração do Bike Comunidade Cajazeiras, a quinta unidade a ser implantada na capital baiana. O projeto, pioneiro no Brasil, tem o objetivo de disponibilizar bicicletas para serem compartilhadas dentro das próprias comunidades. A iniciativa também disponibiliza um Bike Pitstop, com as principais ferramentas de manutenção de bicicletas à disposição dos usuários, além de cones, cavaletes, comunicação visual e paraciclos. Na ocasião, também haverá workshop de treinamento para os membros da comunidade.

Ao longo do mês haverá distribuição de adesivos da “Multa Moral”, uma espécie de advertência civil para aqueles que estacionam indevidamente em ciclofaixas pela cidade. Com a frase “Estacionei em uma Ciclofaixa” os adesivos são entregues a grupos de cicloativistas e tem como objetivo conscientizar os motoristas sobre a importância de não estacionar nos locais exclusivos para ciclistas e coibir infrações que interferem diretamente na segurança dos usuários da bicicleta.