Samara Felippo desabafa sobre racismo sofrido pela filha: ‘Me deu taquicardia’

“A Lara veio me relatando que um amiguinho dela chamou ela de negrinha chata: ‘ah, sua negrinha chata’. Só que ela veio me contar isso, sei lá, uma semana depois do ocorrido. E aí, me deu uma taquicardia momentânea e eu falei: “filha, está tudo bem? Como é que você recebeu isso? Você precisa falar para a professora na hora”. Porque o menino branco lá que falou não pode repetir isso. Ele tem que aprender que isso é crime… Eu falei: “fala para ele que se ele não pagar, os pais dele vão pagar” – contou a atriz numa live no Instagram.