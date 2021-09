Sampaio anuncia Paulo Sérgio e fecha com lateral do Ceará – Futebol Interior

São Luis, MA, 24 (AFI) – O Sampaio Corrêa acertou com dois reforços para seguir brigando pelo acesso na Série B do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Paulo Sérgio foi anunciado oficialmente. Já o lateral Alyson chegará por empréstimo junto ao Ceará.

Paulo Sérgio tem 32 anos e fez praticamente toda a carreira no Sampaio Corrêa. Ele, inclusive, começou o ano atuando pelo time maranhense, antes de ter uma aventura rápida pelo futebol da Arábia Saudita. O atleta passou ainda por Moto Club, Criciúma e São José.

Paulo Sérgio retorna ao Sampaio Corrêa. Foto: Lucas Almeida / L17 Comunicação

Já Alyson, 25 anos, estava no Juventude, mas pertence ao Ceará. Como não vinha sendo aproveitado pelo time gaúcho, acabou se transferindo para o Sampaio Corrêa. Tem tem passagens por Atibaia, Oeste e Botafogo-PB.

SÉRIE B

O Sampaio Corrêa não vence há quatro jogos e ocupa a sétima posição, com 36 pontos, contra 44 do CRB, na quarta colocação. O próximo desafio é diante do Botafogo, às 18h15, no Nilton Santos.