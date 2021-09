Sampaio Corrêa acerta com meia rebaixado no Oeste, ex-Corinthians e Ponte Preta – Futebol Interior

São Luis, MA, 13 (AFI) – O Sampaio Corrêa anunciou nesta segunda-feira a contratação do meia Léo Artur, de 26 anos, que vinha disputando a Série C do Campeonato Brasileiro com a camisa do Oeste.

Pelo Rubrão, Léo Artur disputou 26 jogos e marcou seis gols. O meia foi revelado pelo Corinthians e passou por Guarani, Penapolense, Paysandu, Mogi Mirim, Ponte Preta, Ferroviária, Fluminense e Sport.

Léo Artur reforça o Sampaio Corrêa

SÉRIE B

O jogador chega ao Sampaio Corrêa na sétima colocação, com 35 pontos, cinco atrás do CRB, o primeiro dentro do G-4.

Na próxima rodada, o desafio é diante do Confiança, em jogo marcado para sexta-feira, às 20h30, no Batistão.