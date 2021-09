Sampaio Corrêa já trabalha pensando no duelo contra o Confiança – Futebol Interior

São Luís, MA, 14 (AFI) – A segunda-feira foi de reapresentação para o grupo do Sampaio Corrêa, após o empate em 0x0 contra o Operário, na rodada passada da Série B. A equipe Tricolor já iniciou a programação montada pela comissão técnica, de olho no duelo fora de casa contra o Confiança, no Batistão.

Jogadores pegaram pesado com treino de força na academia, e depois seguiram para o campo do CT José Carlos Macieira, onde o técnico Felipe Surian comandou a primeira atividade da semana visando o próximo desafio na competição.

HORA DE REAGIR

O lateral Watson espera uma semana proveitosa de trabalho, e ressalta a importância de buscar um bom resultado na casa do adversário:

“O grupo todo ficou chateado com o empate no Castelão, não era pra menos, afinal, trabalhamos bastante para conquistar os três pontos. Mas, não adianta ficar lamentando, agora é treinar forte e tentar buscar fora os pontos perdidos em casa”, frisou.

MAIS TREINOS

As atividades preparatórias prosseguem com mais intensidade a partir desta terça-feira, com nova atividade no CT, a partir das 15h.