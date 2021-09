Sampaio Corrêa x Brusque – Diante do desesperado Quadricolor, Bolívia Querida busca a reabilitação para colar no G4 da Série B – Futebol Interior

São Luis, MA, 20 (AFI) – Sem vencer há três jogos, o Sampaio Corrêa segue focado na reabilitação para voltar a brigar pelo G4 do Campeonato Brasileiro da Série B. Neste terça-feira (21), em jogo válido pela 25ª rodada, a Bolívia Querida recebe o Brusque-SC, no Estádio Castelão, às 19h. Assim como o rival, o Quadricolor também precisa demais dos três pontos para seguir abrindo distância do Z4.

Sem vencer há dez jogos, o Brusque aparece na 14ª colocação da, com 28 pontos, quatro a mais que o Vitória, primeiro time no Z4, e 13 pontos do CRB, primeiro no G4. Do outro lado, o Sampaio Corrêa é sétimo colocado com 35 pontos, mas vem em altos e baixos dentro da competição.

SAMPAIO CORRÊA

Para o duelo, o técnico Felipe Surian terá desfalques, mas também terá novidades para armar o time titular do Sampaio Corrêa. O volante Betinho e o lateral-direito Watson, ambos suspensos, são baixas confirmadas. Na defefesa, Luiz Gustavo deve começar jogando, enquanto no meio-campo a briga pela titularidade está entre Márcio Araújo e Pimentinha. Neste segundo caso, a equipe ficaria mais ofensiva.

Pimentinha, inclusive, está de volta após cumprir suspensão na rodada passada. Já o atacante Ciel, treinou normalmente durante esta semana após se recuperar de lesão muscular e é mais uma opção para o setor ofensivo. Já Léo Artur tenta seguir entre os jogadores iniciais, mas Eloir também está de olho na vaga e iria atuar como segundo volante.

BRUSQUE

Do outro lado, o Brusque não terá problemas por suspensão ou lesão e terá força máxima para encarar o Sampaio Corrêa e com isso, o técnico Waguinho Dias poderá repetir a mesma escalação que mandou a campo em sua estreia.

Os desfalques seguem sendo os mesmos da última rodada: Alex Ruan, Fillipe Soutto, Gabriel Taliari, Juliano, Marco Antônio e Vivico. Dentre os destque está Alex Ruan que ficará de fora por pelo menos mais dez dias por conta de uma pubeite.