Samsung abre matrículas para programa de estágio

O Programa de Estágio da Samsung está com vagas abertas para as áreas de Administração de Vendas, Finanças, Inteligência de Negócio, Inovação de Processos, Marketing, Produto, Recursos Humanos, Supply Chain e Vendas. Com inscrições até 19 de outubro, as vagas são para atuação no escritório de Marketing e Vendas da empresa, em São Paulo, possibilitando o desenvolvimento e a capacitação profissional dos participantes em um ambiente dinâmico, inovador e multicultural. O programa tem duração de 24 meses com modelo de trabalho híbrido.

Podem participar os candidatos que residirem na cidade de São Paulo e estiverem cursando Administração, Comunicação Social, Contabilidade, Direito, Economia, Engenharia (todas), Marketing, Publicidade e Propaganda, Relações Internacionais e cursos correlatos, com conclusão prevista para dezembro de 2023. Os requisitos também incluem inglês avançado e disponibilidade de seis horas por dia.

Os candidatos selecionados passarão por um processo de integração, que inclui palestras com os líderes das áreas de negócios e treinamentos para desenvolver habilidades chaves que contribuirão para o sucesso dos profissionais na empresa. Ao longo do programa também serão aplicadas avaliações de desempenho e feedbacks com a área de Recursos Humanos, para que cada participante alcance o seu melhor e se desenvolva individualmente.

Após a fase de inscrições, será aplicada uma prova on-line de inglês, lógica e aderência cultural. As etapas seguintes incluem uma entrevista com um consultor para identificação de competências, seguida por uma avaliação de domínio em Excel, que será aplicada apenas para áreas específicas. Antes da contratação, os candidatos passarão ainda pelo Super Day, uma etapa de avaliação em grupo com case de negócio seguida de entrevistas individuais e que conta com a presença dos gestores de cada área do programa.