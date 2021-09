Samsung Galaxy A52s chega ao Brasil: 4 câmeras e tela de 120 Hz por R$ 3.499

A Samsung anunciou hoje (20) a chegada do seu novo smartphone Galaxy A52s 5G ao Brasil, o modelo conta com o recurso RAM Plus que promete maior performance na utilização de vários aplicativos e uma tela AMOLED que traz 120 Hz de taxa de atualização, além de estar preparado para redes móveis com tecnologia 5G.

Vamos começar falando da tela, é um display Super AMOLED de 6,5 polegadas com resolução FHD+ e conta com incríveis 120 Hz na taxa de atualização, o que permite uma visualização mais suave da tela e seus aplicativos, a tela traz o design Infinity-V Display para a câmera frontal, que é de 32 MP.

No conjunto traseiro de câmeras temos quatro, uma principal de 64 MP, além de uma câmera de 12 MP ultra wide e duas de 5 MP, uma macro e a outra de profundidade.

O processador encontrado aqui é o Qualcoom Snapdragon 778G, octa-core 2.4 GHz, que trabalha em conjunto de 6 GB de memória RAM, que ainda conta com o recurso RAM Plus, que aloca até 4 GB de memória interna para ser utilizada em conjunto da memória RAM e deixar a utilização mais fluída com diversos aplicativos ao mesmo tempo, a memória interna do aparelho é de 128 GB com direito a expansão via micro SD de até 1 TB.

Há um modo Game Booster que privilegia aqueles que buscam um smartphone para jogos, ele prioriza as atividades nos durante os jogos deixando de lado notificações e outras informações indesejadas durante o gameplay, entregando a melhor performance possível no jogo. Há também suporte a tecnologia Dolby ATMOS para oferecer o melhor aúdio possível.



Continua após a publicidade

Sua bateria apresenta uma capacidade de até 4.500 mAh, possibilitando o uso por até dois dias dependendo da forma como for utilizado, para repor a bateria o aparelho é acompanhado de um carregador rápido de 25 W. O aparelho chega pesando 189 gramas, tem certificação IP67, que torna o aparelho resistente a água e a poeira além de contar com um sensor de impressão digital na tela para desbloqueio do aparelho.

O Galaxy A52s começa a ser disponibilizado nos revendedores oficiais da Samsung a partir de hoje, 20 de setembro, por um preço sugerido de R$3.499,00.

…..

Está pensando em comprar algum produto online? Conheça a extensão Economize do Mundo Conectado para Google Chrome. Ela é gratuita e oferece a você comparativo de preços nas principais lojas e cupons para você comprar sempre com o melhor preço. Baixe agora.

Via: samsung