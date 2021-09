Samsung Galaxy A73 deve vir com uma câmera principal de 108MP

O Xiaomi Mi Note 10 se destaca bastante no mercado de smartphones intermediários premium graças a sua câmera principal, que vem equipada com um sensor de 108 MP. Desde o lançamento do Note 10 a empresa vem equipando essa câmera em vários aparelhos, deixando os smartphones da Samsung para trás na questão de qualidade de imagem, coisa que ela quer mudar agora com o novo Galaxy A73.

Segundo informações publicadas pelo portal GSMArena, um novo rumor que começou na Coreia aponta que a fabricante está projetando o A73 com uma câmera traseira bastante potente. O sensor principal do dispositivo, que não é especificado pelo vazamento, deve ser capaz de tirar fotos com até 108MP, um avanço bastante considerável se comparado ao A72, que possui uma câmera principal de 64 MP.

Apesar de não ter nenhuma informação sobre qual é exatamente o sensor que a Samsung pretende usar no Galaxy A73, é possível prever que, caso realmente esse rumor se confirme, o aparelho virá com o ISOCELL HM2 1 / 1.52”. Esse mesmo sensor é o que está equipado no Redmi Note 10 Pro e está se destacando bastante pela sua qualidade de imagem, o que deve valorizar ainda mais o aparelho intermediário da fabricante.



Créditos: Divulgação Samsung

O HM2 é o atual menor sensor de 108 MP da gigante sul-coreana e possui um tamanho de pixels de 0,7 micrômetro, sendo ele uma ótima alternativa para smartphones de gama média. Além disso, a empresa também deve trazer recursos de estabilização óptica (OIS) para todos os aparelhos da linha A mais vendidos a partir de 2022.

Não temos nenhuma informação sobre quando a Samsung pretende lançar oficialmente o novo Galaxy A73, mas finalmente estamos começando a receber mais informações sobre o futuro aparelho. Nos próximos meses a fabricante finalmente deve quebrar o silêncio e falar mais sobre esse e outros smartphones intermediários.

Fonte: GSMArena, GaryeonHan