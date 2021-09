Samsung Galaxy Tab A8 virá com até 4GB de RAM e 128 GB de armazenamento

Na semana passada o Samsung Galaxy Tab A8 apareceu em um vazamento dando informações sobre a sua tela, visual e câmera, agora novos rumores estão apontando especificações do hardware do aparelho. O portal 91mobiles, o mesmo que compartilhou imagens do aparelho, teve acesso a algumas especificações como memória RAM e de armazenamento, além de alguns novos detalhes sobre o display do tablet.

Segundo o site, a fabricante sul-coreana está trazendo duas versões do modelo com opções de memória RAM diferentes, uma com 3GB e outra um pouco mais potente, e mais cara, de 4GB. Para o armazenamento o aparelho terá apenas a opção de 128GB, que poderá ser expandido através de um cartão microSD.

Internamente o Galaxy Tab A8 virá equipado com um SoC Snapdragon da Qualcomm, entretanto o portal não consegue garantir qual será o processador equipado nele. O Tab A7 é vendido atualmente com o Snapdragon 662, então podemos supor que a empresa deve trazer um chipset melhor para esse aparelho, podendo ser algo como o SD 720G.

Outra novidade vazada é o display do aparelho, que já sabíamos que seria uma tela Full HD + de 10,4 polegadas, mas agora também sabemos que o tablet virá com um display LCD TFT. O novo Tab A8 possui com uma construção com uma moldura que se destacam nos lados da tela, o que não chega a ser um problema por ser um produto de entrada, com a câmera de selfie embutida nessa área das molduras.

Na traseira o modelo vai contar com apenas uma câmera principal de 8MP, nas laterais ele terá os botões de controle de volume e de liga / desliga, que terá embutido nele o sensor de leitor de digitais. O tablet terá uma entrada Tipo-C, duas saídas de alto-falantes na parte inferior e um conector de áudio de 3,5 mm para fones de ouvido.

Ao todo o Galaxy Tab A8 mede 246,7 x 161,8 x 6,9 mm e, segundo rumores, será comercializado versões com suporte a apenas conexão via WiFi e outra que também terá suporte a redes LTE. A Samsung ainda não deu nenhuma possível data para o lançamento dos seus novos tablets, mas isso deve acontecer nas próximas semanas.

Via: GSMArena Fonte: 91mobiles