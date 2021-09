Samsung lista o Galaxy M52 5G no seu site oficial na Polônia

A Samsung irá lançar o novo Galaxy M52 5G na Índia na próxima terça-feira, dia 28 de setembro, mas o site polonês da empresa acabou revelando antes a novidade, listando todas as novidades e visual do smartphone. O aparelho não teve o seu preço revelado mas agora sabemos oficialmente que ele virá com uma configuração de três câmeras traseiras, um Snapdragon 778G 5G e 6GB de RAM.

Um dos destaques do novo aparelho intermediário da fabricante sul-coreana é a sua tela Super AMOLED Plus de 6,7 polegadas com uma resolução FHD + (2220 x 1080) e taxa de atualização de 120 Hz. Frontalmente o modelo virá com uma câmera de selfie de 32MP na parte superior central e o sensor digital virá equipado na lateral, no botão de ligar o smartphone.

Para tirar proveito do display do aparelho, a Samsung equipou o novo Galaxy M52 5G com um processador Qualcomm Snapdragon 778G 5G e um total de 6 GB de RAM e 128GB de armazenamento, que pode ser expandido através de cartão microSD. Essas especificações devem ajudar o modelo a tirar o máximo proveito da tela de 120Hz nos jogos mais leves, além de ajudar a manter as animações do smartphone mais suaves sem grandes problemas.



Créditos: Reprodução / GSMArena

Na parte traseira o smartphone virá com mais três sensores, com a câmera primária de 64MP equipada junto com um ultra-wide de 12MP e uma macro de 5MP. Visualmente falando, o novo smartphone da fabricante não tem muitos destaques, ele será vendido em três cores, sendo elas azul, preto e branco e a sua parte de trás apresenta uma estilização “escovada”.

Internamente o aparelho ainda conta com uma bateria de 5.000 mAh com suporte para carregamento rápido de até 25W, infelizmente a fabricante não envia um modelo de carregador com essas velocidades com o smartphone. O aparelho virá rodando a última versão da interface One UI 3.1, que é baseada no Android 11.

A Samsung deve apresentar o novo Galaxy M52 5G na próxima terça-feira, dia 28 de setembro, com o lançamento acontecendo primeiro no mercado indiano. No site a fabricante não publicou o possível preço do novo smartphone, mas alguns rumores apontam que ele deve vir custando US $ 450, cerca de R$ 2.400 em conversão direta.

…..

Está pensando em comprar algum produto online? Conheça a extensão Economize do Mundo Conectado para Google Chrome. Ela é gratuita e oferece a você comparativo de preços nas principais lojas e cupons para você comprar sempre com o melhor preço. Baixe agora.

Fonte: Samsung, GSMArena