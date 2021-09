Samsung poderá produzir vacinas da Pfizer contra Covid-19

A Assembleia Geral da ONU vai acontecer em Nova York nesta semana e o presidente sul-coreano, Moon Jae-in, está presente para o evento, mas o cronograma dele é um pouco mais extenso. OS portais de notícias sul-coreanos estão afirmando que Jae-in irá se reunir com o CEO da Pfizer, Albert Bourlar, nos próximos dias, visando uma fabricação local da vacina no país asiático.

Essa reunião é parte de um plano que visa tornar o pais o centro da produção de vacinas na Ásia, para isso ela está procurando “ajuda” para ter mais conhecimento de produção. Em maio, a Coreia do Sul firmou um acordo de desenvolvimento de vacina em conjunto com os Estados Unidos, que será detalhado melhor durante esta semana após uma cerimônia da ONU que o presidente Moon Jae-in estará presente.

Recentemente a Coreia do Sul anunciou um investimento total de US $ 2 bilhões na área de biomedicina e agora está indo atrás de fomentar a produção nacional, e quem pode acabar se beneficiando com isso é a Samsung. Isso porque a Samsung Biologics, uma área de biotecnologia do Grupo Samsung com base em Songdo, Incheon, deve desempenhar um papel fundamental com o possível acordo das autoridades para a fabricação das vacinas da Pfizer.

Com isso a gigante da tecnologia será bastante importante para P&D (pesquisa e desenvolvimento) das vacinas, trabalhando também junto com a SK Bioscience, uma das principais fabricantes de biomedicina do mundo. Essas empresas iriam, segundo o relatório da KoreaHerald, oferecer a capacidade de fabricação enquanto os Estados Unidos, e agora a Pfizer, irão dar a tecnologia para desenvolvimento de vacinas.

Atualmente a Coreia do Sul está otimista em lançar a primeira vacina contra o coronavírus no primeiro semestre do ano que vem, mas esses planos vão muito além da Covid. O plano é fortalecer a indústria de criação de vacinas no país, visando tornar a Coreia uma das cinco maiores produtoras de vacinas até 2025.

…..

Está pensando em comprar algum produto online? Conheça a extensão Economize do Mundo Conectado para Google Chrome. Ela é gratuita e oferece a você comparativo de preços nas principais lojas e cupons para você comprar sempre com o melhor preço. Baixe agora.

Fonte: KoreaHerald, SamMobile