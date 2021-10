O dia amanheceu em clima de festa na casa de Xororó, que está fazendo aniversário nesta quinta-feira (30). Para homenager o pai, Sandy publicou um texto para lá de fofo no instagram.

“Hoje é dia do meu ídolo, meu mentor, meu professor, meu amigo, meu parceiro, meu exemplo, meu herói, meu grande pai. cordei hoje pensando em você, pai, te desejando só o melhor da vida. Se a lei do retorno existe, você tá muito garantido. Feliz dia seu! Te amo!”, escreveu na legenda do post.