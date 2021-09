Santa Cruz-PE x Altos-PI – Coral tenta fugir da degola e Jacaré sonha com classificação – Futebol Interior

Recife, PE, 10 (AFI) – Vivendo momentos opostos no Campeonato Brasileiro da Série C, Santa Cruz e e Altos se enfrentam neste sábado, às 17h, no Estádio do Arruda. A partida pode ser determinante para a permanência do Coral na terceira, divisão já que está flertando com o rebaixamento desde o in´cio da competição. Já para o Altos, é mais uma oportunidade de sonhar com a classificação nas rodadas finais. O jogo é válido pela 16° rodada.

O Coral é o lanterna do Grupo A e soma apenas 11 pontos. Foram somente duas vitórias, cinco empates e oito derrotas. Já os piauienses ocupam a sétima posição com 18 pontos. Ferroviário e Botafogo-PB separam a equipe da zona de classificação.

PROBLEMA EM DOSE DUPLA NO SANTINHA

O volante Maycon Lucas recebeu o cartão vermelho direto contra o Paysandu, após discussões e empurrões com o adversário. Vitinho, seu reserva entraria no seu lugar de imediato, mas o meia recebeu o terceiro cartão amarelo e também não está disponível.

Além disso, Tarcísio é dúvida para o jogo em razão de um corte no pé direito

QUEM ENTRA?

Assim, o escolhido para o duelo com o Altos deve ser Caetano, que cumpriu suspensão contra o Paysandu.

COM MISTÉRIOS NO ALTOS

O treinador Paulinho Kobayashi fez mistérios a respeito da escalação. O elenco alviverde fez atividade reservada no local poucas horas antes do embarque com destino ao Recife.

OS DESFALQUES

O goleiro Mondragon segue lesionado e o atacante Lucas Campos está suspenso após receber o terceiro cartão amarelo contra o Floresta e agora cumpre suspensão automático.