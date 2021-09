Santa Cruz-PE x Botafogo-PB – Belo aguenta a pressão pela classificação? – Futebol Interior

São Lourenço da Mata, PE, 24 (AFI) – Uma das várias decisões que merecem atenção na 18ª rodada do Campeonato Brasileiro Série C é na Arena Pernambuco. O Santa Cruz-PE recebe o Botafogo-PB, às 17 horas do sábado. O Belo não precisa de muito para se classificar, mas pode sofrer com a pressão.

O Santa Cruz é o lanterna (10°) do Grupo A com 11 pontos e já está rebaixado. O Botafogo soma 26, dois acima do Ferroviário-CE e um do Volta Redonda-RJ, na quarta colocação.

‘PESO’ ENORME

O Botafogo só depende de si. Uma simples vitória garante a classificação à próxima fase. O empate já não passa tanta certeza, pois o Ferroviário tem chances de roubar a vaga, no saldo de gols. A vantagem do Botafogo é de 3, no momento (6 a 3).

A tarefa não parece complicada, porém, a pressão e o retrospecto assustam o Belo. O Santa Cruz, de quatro derrotas, três empates e apenas um triunfo como mandante, é o adversário e “obstáculo”.

Sem contar que já está rebaixado, mas o Botafogo já tropeçou em algumas oportunidades na competição e, pela situação da Raposa, tem o dever, a responsabilidade de ganhar. Será que aguenta?

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O treinador Roberto Fernandes perdeu seis jogadores durante a semana. Jailson acertou com o Náutico e Bruno Moraes, Weriton, Wallace Pernambuco, Augusto César e Rondinelly “apenas” rescindiram o contrato.

Se o Santa Cruz mandar a campo, como base, o time das últimas rodadas, a tendência é de que João Cardoso assuma uma das vagas no meio campo e Frank faça dupla de ataque com Pipico.

Gerson Gusmão não tem novidades e deve repetir a escalação da última partida, quando bateu o Jacuipense-BA por 1 a 0. A única dúvida é na lateral-esquerda. Gabriel Araújo sai à frente pelo bom jogo, mas Tsunami também está na disputa. No gol, Felipe, recuperado da lesão na coluna, continua.