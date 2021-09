Santo André, Ferroviária e Portuguesa decidem em casa vaga às oitavas – Futebol Interior

Campinas, SP, 17 (AFI) – A segunda fase do Campeonato Brasileiro Série D segue com sua definição neste final de semana, com nove jogos no sábado e outros cinco no domingo, além de um na segunda-feira. Os três paulistas vivos no mata-mata, Santo André, Ferroviária e Portuguesa, buscam a classificação jogando em casa no sábado.

SANTO ANDRÉ EM MELHOR SITUAÇÃO

A melhor situação é a do Santo André, único visitante a vencer nos jogos de ida ao fazer 1 a 0 no Esportivo-RS. A segunda partida será às 15h, no Distrital de Inamar, em Diadema (SP). O time paulista precisa de apenas um empate, enquanto os gaúchos se vêem obrigados a vencer.

O classificado deste confronto, enfrenta o vencedor de Brasiliense-DF x Ferroviária, que empataram sem gols no jogo de ida. O segundo jogo será realizado na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP), às 17h. Quem vencer, estará garantido nas oitavas.

PORTUGUESA EM DESVANTAGEM

Um pouco mais cedo, às 16h, a Portuguesa recebe o Caxias-RS no Canindé, em São Paulo (SP). No primeiro encontro, os gaúchos venceram por 1 a 0 e agora jogam pelo empate. Os paulistanos precisam vencer a partir de dois gols para avançarem no tempo normal. Quem avançar, encara União-MT ou Boa Esporte-MG. Na partida de ida, o time mato-grossense venceu por 2 a 0.

Entre outros destaques, está o Joinville-SC, único time invicto até agora. Os catarinenses empataram por 1 a 1 com o Bangu-RJ no primeiro jogo. A segunda fase já conta com um time classificado, pois a Aparecidense-GO reverteu a derrota por 1 a 0 e venceu a Caldense-MG por 3 a 1.

REGULAMENTO

Todo o mata-mata será em dois jogos sem vantagem de gol fora de casa. O time de melhor campanha faz o segundo jogo como mandante e, em caso de empate no placar agregado, a decisão vai para os pênaltis. O árbitro de vídeo (VAR) será utilizado a partir das quartas de final, fase que define os quatro acessos à Série C.

CONFIRA OS JOGOS: