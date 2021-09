Santo André foi o único visitante a abrir vantagem na segunda fase – Futebol Interior

Campinas, SP, 14 (AFI) – Apesar de muitos não terem aberto vantagem na segunda fase do Campeonato Brasileiro Série D, praticamente todos os mandantes não saíram atrás na disputa. A única exceção é o Esportivo-RS, derrotado pelo Santo André por 1 a 0 no Estádio Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves (RS).

Com a vantagem conquistada, o Santo André é o único time que jogará como mandante no jogo de volta e que terá a vantagem do empate. Apesar da vantagem, o técnico Wilson Júnior afirmou que não há nada garantido e espera dificuldade no jogo de volta.

“É importante começar com um resultado positivo, mas precisamos continuar focados e trabalhando para fazer um bom jogo em casa. Não tem nada garantido. Foi um jogo difícil e teremos outro duelo complicado. Precisamos estar concentrados para fazer um grande jogo sábado”, disse o técnico.

NOS OUTROS JOGOS

Nas outras partidas, Moto Club-MA e União-MT construíram os melhores placares ao vencerem por 2 a 0 Castanhal-PA e Boa Esporte-MG, respectivamente. Penarol-AM, Paragominas-PA, Caldense-MG e Caxias-RS venceram por 1 a 0. As outras nove partidas terminaram empatadas.

