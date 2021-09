Santo André-SP 0 (4) x (5) 1 Esportivo-RS – Debaixo de forte neblina, Ramalhão perde nos pênaltis e é eliminado da Série D – Futebol Interior

Diadema, SP, 18 (AFI) – Debaixo de forte neblina, o Santo André lutou, mas está eliminado da Série D do Campeonato Brasileiro. O time do ABC perdeu no tempo normal, por 1 a 0, e voltou a tropeçar nas cobranças de pênalti frente ao Esportivo, que segue vivo na busca pelo tão sonhado acesso. O duelo foi realizado na tarde deste sábado, no Distrital do Inamar.

O Esportivo agora pegará o vencedor entre Ferroviária e Brasiliense, que estão se enfrentando neste domingo, na Fonte Luminosa.

ESPORTIVO NA FRENTE

O Esportivo começou o jogo mais ligado e não demorou para criar a primeira grande oportunidade. Batista recebe na intermediária e arriscou dali mesmo. A bola quicou na frente do goleiro e passou logo ao lado da trave. O lance só animou o time gaúcho, que foi pressionando o Santo André.

O time do ABC Paulista entrou em campo claramente tentando segurar o resultado conquistado longe de seus domínios e acabou sendo castigado. Aos 47 minutos, Leílson cruzou, a marcação afastou parcialmente e a bola voltou para Batista. O atacante deu uma bela cabeçada para fazer 1 a 0.

Esportivo avança na Série D

RAMALHÃO TENTOU

O segundo tempo foi um pouco mais lento. Os times optaram por não se arriscar, deixando o jogo truncado. Em lampejos, o Esportivo ameaçava, mas sem ser efeito. O Santo André foi ganhar forças mesmo nos minutos finais, mas encontrou o goleiro Otávio Passos inspirado.

O goleiro evitou o que seria um gol olímpico aos 39 minutos de jogo, em cobrança batida por Eliandro. Logo depois, Otávio segurou mais uma para levar o duelo para os pênaltis. Para isso, o Esportivo precisou se fechar por completo para segurar o Santo André.

PÊNALTIS

Nos pênaltis, Carlinhos abriu as cobranças e acabou parando no goleiro Otávio. Todos os demais jogadores converteram, inclusive Nunes, que mandou uma cavadinha. O Esportivo fechou a classificação em um chute no ângulo de Gutierrez.