Santo André-SP 1 x 2 Bangu-RJ – Alvirrubro garante a classificação – Futebol Interior

Diadema, SP, 04 (AFI) – O Bangu sofreu até o último minuto, mas a vitória sobre o Santo André, por 2 a 1, na tarde deste sábado, no Estádio Distrital do Inamar, em Diadema, garantiu a classificação à segunda fase da Série D do Brasileiro.

A segunda vitória seguida fez o Bangu terminar na quarta colocação do Grupo A7 graças ao saldo de gols (-2 a -3), pois teve os mesmos 19 pontos da Internacional de Limeira. O Ramalhão já estava classificado e foi o vice-líder, com 21.

Na próxima fase, o Santo André vai enfrentar o Esportivo e o Bangu terá pela frente o Joinville, que ainda não perdeu no campeonato.

A PARTIDA!

O Santo André foi surpreendido logo aos dois minutos de jogo, quando Rochinha recebeu passe nas costas dos zagueiros e bateu na saída do goleiro. O Ramalhão esboçou uma pressão em busca do empate, mas quem voltou a balançar as redes foi o Bangu.

Aos 28, Renatinho cruzou e Luis Araújo, dentro da pequena área, desviou de cabeça para o gol. O Santo André sentiu o balde de água fria e a partida se encaminhou para o intervalo sem maiores lances de emoção.

Os dois times eram atrapalhados pela neblina que fazia em Diadema, mas o Santo André voltou mais ligado do intervalo e partiu para cima do Brusque no começo do segundo tempo. Aos nove, Ruan arriscou de fora da área e viu a bola explodir no travessão de Paulo Henrique.

Aos 18, Will invadiu a área e rolou para David Ribeiro bater de primeira, diminuindo para o Santo André. O Ramalhão continuou em cima buscando o empate, mas o Bangu segurou a vitória e, consequentemente, a classificação.