Santo André-SP x Bangu-RJ – Ramalhão quer terminar na ponta contra embalado Bangu – Futebol Interior

Santo André, SP, 3 (AFI) – Pela 14ª e última rodada da Série D do Campeonato Brasileiro, o Santo André enfrenta o Bangu-RJ neste sábado, às 15h. A partida será disputada no Distrital do Inamar. As duas equipes brigam por objetivos que envolvem o G4 do Grupo A7.

Vindo de vitória sobre o Boavista-RJ por 2 a 0, fora de casa, o Ramalhão é o segundo colocado, com 21 pontos, dois a menos que a líder Portuguesa. Por isso, precisa vencer e torcer por um tropeço dos lusitanos para garantir a ponta da chave.

O clube carioca, por sua vez, assumiu a quarta colocação com a vitória sobre o São Bento por 1 a 0, na última rodada. Com 16 pontos, o time precisa vencer por uma margem boa de gols para garantir a vaga. Se vencer de pouco, terá que torcer para a Inter de Limeira não golear o Madureira-RJ.

SANTO ANDRÉ

O técnico Wilson Júnior terá alguns problemas para escalar o Santo André para esta partida. O volante Denis Germano foi expulso na última partida e está fora do jogo, assim como o goleiro Fabrício Araújo e o atacante Hayllan, suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

Por outro lado, o zagueiro Pedro Vitor, que cumpriu suspensão contra o Boavista, volta a ficar à disposição.

BANGU

Já no Bangu, o técnico Felipe Loureiro deve repetir a mesma equipe que derrotou o São Bento por 1 a 0 na última rodada, em Moça Bonita, já que não tem desfalques por suspensão.

O treinador tenta melhorar o setor defensivo da equipe carioca. Em 13 partidas disputadas, o Bangu sofreu 15 gols e tem a pior defesa da chave.